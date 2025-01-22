تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وسط مخاوف بشأن انخفاض الإنتاج والصادرات الأمريكية

(MENAFN
) ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التداولات الأوروبية يوم الثلاثاء وسط مخاوف متزايدة بشأن انخفاض الإنتاج والصادرات الأمريكية بسبب موجة الطقس البارد والعواصف الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة. وقد أثار الطقس القاسي مخاوف بشأن اضطرابات في إمدادات الطاقة.
صعدت العقود الآجلة الأوروبية القياسية بنسبة 5 بالمئة لتتجاوز 50 يورو لكل ميغاواط/ساعة لأول مرة خلال أسبوعين، وفقًا لتقرير من بلومبرغ نيوز. وقد شكلت عاصفة برد شديدة في جنوب الولايات المتحدة تهديدًا لإنتاج الطاقة، في حين انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الولايات المتحدة بالفعل بنسبة 6 بالمئة تقريبًا مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لبيانات من "بلومبرغ نيو إنيرجي فاينانس".
وفي وقت مبكر اليوم، توقفت إمدادات الغاز الطبيعي إلى منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال في فريبورت، تكساس، مما يشير إلى أن ثلاث وحدات إنتاج قد تكون خارج الخدمة. ولا يزال السبب وراء هذا الانقطاع غير واضح، مما يزيد من القلق بشأن القيود على الإمدادات.
حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أوروبا ستواجه تحديات أكبر في إعادة تعبئة خزانات الغاز خلال فصل الصيف، بعد انتهاء موسم ذروة الطلب في الشتاء. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الصعوبات بسبب التوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا، والذي بدأ منذ بداية هذا العام.
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