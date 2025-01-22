استقرار أسعار النفط وسط تقييم المستثمرين لسياسات ترامب

(MENAFN
) لم تشهد أسعار النفط تغيرًا كبيرًا في تداولات الأربعاء المبكرة، حيث قيّم المستثمرون إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية للطاقة في أول يوم له في المنصب وتأثيره المحتمل على الإمدادات. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3 سنتات لتصل إلى 79.26 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم مارس بمقدار 9 سنتات لتصل إلى 75.74 دولارًا بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش.
أعلن ترامب يوم الاثنين خطة واسعة النطاق لزيادة إنتاج النفط والغاز، تضمنت إعلان حالة الطوارئ الوطنية للطاقة لتسريع إجراءات منح التصاريح، وإلغاء بعض الحمايات البيئية، وسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز إنتاج الطاقة المحلي.
ومع ذلك، أشار محللون في "مورغان ستانلي" في تقرير إلى أن هذه السياسات من غير المرجح أن تؤدي إلى استثمارات فورية أو تغييرات كبيرة في نمو الإنتاج الأمريكي على المدى القريب. وأوضحوا أن هذه التدابير قد تساعد في تخفيف الانخفاض المحتمل في الطلب على المنتجات المكررة، لكنهم تساءلوا عن تأثيرها الأوسع على الصناعة.
كما أبدى المحللون شكوكًا بشأن وعد ترامب بإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، حيث إن إدارة سلفه جو بايدن كانت قد بدأت بالفعل في شراء النفط للاحتياطيات الطارئة. وفي الوقت نفسه، ظل المستثمرون حذرين بسبب عدم وضوح سياسات ترامب التجارية، بما في ذلك دراسته لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من الأول من فبراير، بدلاً من تنفيذها في أول يوم له في المنصب كما كان قد وعد سابقًا.
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