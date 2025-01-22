أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى لها في 11 أسبوعًا وسط ضعف الدولار

(MENAFN
) ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في 11 أسبوعًا يوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسات التجارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 2748.58 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى له منذ 5 نوفمبر.
كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 2763.40 دولارًا. اختار ترامب عدم فرض تعريفات جمركية في أول يوم له في المنصب، مما ساهم في تراجع الدولار. ضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. وغالبًا ما يُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، كما صرح بأن إدارته تدرس فرض تعريفات بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين اعتبارًا من الأول من فبراير. ومع ذلك، قد تتراجع جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم إذا أدت سياسات ترامب، التي يُنظر إليها على أنها تضخمية، إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.
وفي ما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة الفورية عند 30.85 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 958.11 دولارًا، واستقر البلاتين عند 944.05 دولارًا.
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