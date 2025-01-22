بعد تنصيب ترامب.. مستويات قياسية عالميا لأسعار الذهب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار ومع زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأميركي دونالد التجارية.



تحديث الأسعار



صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2748.58 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 0105 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2763.40 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".



وأحجم ترامب عن فرض رسوم جمركية في أول يوم له في المنصب، مما دفع الدولار إلى الانخفاض.



ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. ويعتبر الذهب استثمارا آمنا خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير.



وقد تتضاءل جاذبية الذهب كوسيلة تحوط من التضخم إذا أدت سياسات ترامب، التي يُنظر إليها على أنها تغذي الضخم، إلى دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.



وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.



وعلى صعيد العملات النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 30.85 دولار للأونصة، وزاد سعر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 958.11 دولار واستقر سعر البلاتين عند 944.05 دولار.

سكاي نيوز عربية