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تهديدات ترامب تدفع بنما لتحرك دولي

1/22/2025 1:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في خطوة جريئة، تقدمت حكومة بنما بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد التصريحات المثيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي هدد بالاستيلاء على قناتها المائية.
وجاءت تهديدات ترامب خلال خطاب تنصيبه يوم الاثنين، حيث قال إن "الولايات المتحدة لم تسلم القناة للصين، بل لبنما"، ملمحًا إلى إمكانية استعادتها.
وفي رسالة أنيقة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استشهدت بنما بالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي.
ودعت الرسالة إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها.
بالتوازي مع هذه الخطوة الدبلوماسية، أعلن مكتب المراقب المالي البنمي عن بدء تدقيق شامل في شركة "موانئ بنما"، التابعة لمجموعة "هاتشيسون" في هونغ كونغ، والتي تدير ميناءي بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة.
ويهدف هذا التدقيق إلى ضمان الشفافية والالتزام الكامل باتفاقيات الامتياز، بما في ذلك الإبلاغ الدقيق عن الدخل والمدفوعات والمساهمات المالية للدولة.
وفي خضم هذه التطورات، تؤكد بنما أن قناتها المائية تظل رمزًا للسلام والتعاون الدولي، وأنها لن تسمح لأي طرف بتحويلها إلى ساحة للصراعات الجيوسياسية.
وكان ترامب قد صرح في 22 ديسمبر الماضي، بأنه سيطالب بعودة سريعة لقناة بنما إلى الملكية الأمريكية بسبب التعرفة المرتفعة للنقل وعبور السفن عبرها، مشددًا على أن القناة ذات أهمية بالغة للتجارة الأمريكية، وكذلك للانتشار العملياتي للقوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ.
وشدد ترامب على أن نقل السيطرة على القناة في عام 1999 كان "بادرة تعاون" وليس تنازلًا لصالح دول أخرى.
وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي، قامت الولايات المتحدة بتشييده، تم افتتاحها في عام 1914. وفي عام 1977، نصت معاهدة توريخوس-كارتر على نقل القناة إلى بنما على مراحل، واكتملت العملية في عام 1999. ونص الاتفاق على حياد القناة وإمكانية استخدامها للتجارة العالمية.
روسيا اليوم



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