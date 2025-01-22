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إسرائيل: منفذ هجوم تل أبيب أجنبي استُجوب في مطار بن غوريون

1/22/2025 1:09:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، أن المهاجم الذي أقدم على طعن 5 أشخاص في تل أبيب قبل أن يستشهد برصاص رجال أمن "أجنبي".
ووقعت عملية الطعن في منطقة صاخبة من تل أبيب معروفة بالحياة الليلية، أحاطها طوق أمني بعد الهجوم.
وقالت الشرطة إن تحقيقا أوليا "أظهر أن إرهابيا مسلحا بسكين بدأ بطعن الناس في شارع ناهالات بنيامين حيث أصاب 4 أشخاص بجروح"، قبل أن يطعن شخصا خامسا ويصيبه بأذى في مكان قريب.
وأضافت الشرطة أن "منفذ العملية مواطن أجنبي يبلغ 28 عاما"، مؤكدة "تحييده" من قبل قوات الأمن.
وقال مستشفى إيشيلوف في تل أبيب في وقت سابق إنه استقبل 3 جرحى أصيبوا بطعنات، وإن "إصابة أحدهم خطيرة بسبب طعنة في العنق، وقد أدخل غرفة العمليات، أما الجريحان الآخران فإصابتهما طفيفة وهما في قسم الطوارئ".
وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، أن المهاجم خضع للاستجواب لدى وصوله إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن يتم السماح له بدخول البلاد.
وحض أربيل رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، على "التحقيق في هذه الحادثة الخطيرة واستخلاص العبر في أسرع وقت ممكن".
وكشف "شين بيت" أن المهاجم خضع للاستجواب ولـ"اختبارات إضافية"، قبل أن "يتقرر أنه لا توجد معلومات تبرر منع دخوله إلى إسرائيل لأسباب أمنية"، مؤكدا أنه سيحقق في الأمر.
وأصدرت حركة حماس بيانا جاء فيه أنها "تبارك عملية الطعن البطولية" في تل أبيب، التي "تثبت أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وجرائمه"، وفق البيان.
سكاي نيوز



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