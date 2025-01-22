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سياسات ترامب الجمركية .. غموض قد يثير العواصف في الأسواق

1/22/2025 1:09:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنفس المستثمرون الصعداء بعد أن تبين أن السياسة الأولية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية أقل صرامة مما كانوا يخشون، غير أن الغموض الذي يكتنف هذه السياسة ينذر بحالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وكان ترامب قد تعهد بفرض رسوم جمركية باهظة تتراوح بين 10 و20 بالمئة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة و60 بالمئة على السلع القادمة من الصين.
وبعد توليه منصبه يوم الاثنين، لم يفرض ترامب رسوماً جمركية على الفور، وإنما أصدر أمراً يوجه الوكالات "بالتحقيق في العجز التجاري الأمريكي ومعالجته".
ومع ذلك، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أخبر ترامب المراسلين بأنه يفكر في فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على المكسيك وكندا في الأول من فبراير، وهو الموعد الذي قال أمس الثلاثاء إن إدارته تبحث فيه فرض رسوم 10 بالمئة على الصين. كما تعهد بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي بسبب الاختلالات التجارية معه.
وبشكل عام، أدى هذا إلى تقلبات في الأسواق. فقد استعاد الدولار بعض مكاسبه مقابل البيزو المكسيكي والدولار الكندي بمجرد أن أدلى ترامب بتصريحاته. وكان قد انخفض في بادئ الأمر بسبب الأخبار التي تفيد بأنه لن تكون هناك رسوم جمركية.
وقال مات ويلر، رئيس أبحاث السوق في ستون إكس لوكالة رويترز: "لا يزال مدى سياسات ترامب الخاصة بالحماية التجارية هو التركيز الأساسي للسوق، وحتى الآن، هناك علامات مبكرة على أنه قد يكون أقل قوة (فيما يتعلق بفرض الرسوم) مما كان يُخشى".
وأكدت الساعات الأربع والعشرون الأولى من رئاسة ترامب ما يتوقعه المستثمرون أن يكون حقيقة جديدة للأسواق، وهو أن اليقين الوحيد بشأن رئاسة ترامب الثانية هو عدم اليقين على ما يبدو.
وساد ارتياح الأسواق الصينية بعد أن تجنبت بكين "عاصفة" فورية من الأوامر التنفيذية الأمريكية، في حين سجل البيزو المكسيكي والدولار الكندي مكاسب أمس الثلاثاء بعد انخفاضهما في اليوم السابق.
وقال كالي كوكس، كبير استراتيجيي السوق في ريثولتز لإدارة الثروات، "تمر الأسواق بلحظة من عدم اتضاح الرؤية. لم تُفرض رسوم باهظة في اليوم الأول (من رئاسة ترامب)، وقد لا تزال التفاصيل الملموسة بعيدة المنال".
وقال نايجل جرين الرئيس التنفيذي لمجموعة دي فير الاستشارية المالية إن عواقب فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على المكسيك وكندا "قد تكون كارثية".
وارتفع اليوان الصيني وأسهم هونغ كونغ أمس الثلاثاء. لكن أسهم شركات تصنيع البطاريات وطاقة الرياح انخفضت بعد أن أكد ترامب أنه سيعدل عن سياسات الطاقة الخضراء ويسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.
وقد تدفع جولة قوية من الرسوم الجمركية الأمريكية الاقتصادات من كندا إلى أوروبا إلى الركود.
"التقلبات تمنحنا الفرص"
ومع ذلك، فإن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات الأمريكية لا تفزع جميع المستثمرين.
وقال كونستانتين فيت، مدير المحافظ الأوروبية في شركة بيمكو العملاقة للسندات "نحن مديرون نشطون، لذا فهذه بيئة رائعة بالنسبة لنا، نحن نحب عدم اليقين ونحب التقلبات لأنها تمنحنا الفرص"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وتتوقع بيمكو أن يؤدي التأثير السلبي للرسوم الجمركية إلى خفض أسعار الفائدة في أوروبا وأماكن أخرى، ولكنها قد تدفع أيضاً عائد سندات الخزانة الأمريكية إلى خمسة بالمئة.
ويتولى ترامب منصبه بجدول أعمال طموح يشمل التجارة والهجرة وخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، وهو ما من شأنه أن يعزز الاقتصاد الأمريكي.
سكاي نيوز


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