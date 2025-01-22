ثورة في الذكاء الاصطناعي... بديل منتدى دافوس 2025 للحمائية الاقتصادية

(MENAFN
- Swissinfo)
انطلقت فعاليات الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2025 أمس الاثنين، بمشاركة 130 دولة وحوالي 3000 من القادة العالميين.
تم نشر هذا المحتوى على
21 يناير 2025 - 08:30
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يغُطي أخصائي swissinfo في الشؤون الهندية مجموعة واسعة من القضايا، من العلاقات الثنائية إلى بوليوود. لدى أناند أيضاً معرفة جيدة حول صناعة الساعات السويسرية، وهو لا يُخفي انحيازه إلى الجزء الناطق بالفرنسية من سويسرا في هذا المجال.
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وسيعمل منتدى دافوس ( WEF ) لهذا العام على تحفيز الدول من أجل التعاون بدلاً من اعتماد سياسات الحمائية، ويَعِد بإحداث ثورة في الذكاء الاصطناعي ستعود بالنفع على الجميع.
من المتوقع أن تشهد القمة السنوية الخامسة والخمسين في دافوس مشاركة عدد من الشخصيات السياسية العالمية البارزة. كما سيقوم كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ونائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شويشيانغ، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بإلقاء كلمات في هذه المناسبة.
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