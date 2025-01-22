ثورة في الذكاء الاصطناعي... بديل منتدى دافوس 2025 للحمائية الاقتصادية

MENAFN - Swissinfo) انطلقت فعاليات الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2025 أمس الاثنين، بمشاركة 130 دولة وحوالي 3000 من القادة العالميين.





تم نشر هذا المحتوى على 21 يناير 2025 - 08:30 14دقائق

يغُطي أخصائي swissinfo في الشؤون الهندية مجموعة واسعة من القضايا، من العلاقات الثنائية إلى بوليوود. لدى أناند أيضاً معرفة جيدة حول صناعة الساعات السويسرية، وهو لا يُخفي انحيازه إلى الجزء الناطق بالفرنسية من سويسرا في هذا المجال.



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وسيعمل منتدى دافوس ( WEF ) لهذا العام على تحفيز الدول من أجل التعاون بدلاً من اعتماد سياسات الحمائية، ويَعِد بإحداث ثورة في الذكاء الاصطناعي ستعود بالنفع على الجميع.

من المتوقع أن تشهد القمة السنوية الخامسة والخمسين في دافوس مشاركة عدد من الشخصيات السياسية العالمية البارزة. كما سيقوم كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ونائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شويشيانغ، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بإلقاء كلمات في هذه المناسبة.