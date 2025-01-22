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19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا.. جلسة تشريعية ورقابية للنواب

1/22/2025 12:05:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية ورقابية الأربعاء، تتضمن القراءة الأولى لـ6 مشاريع قوانين قادمة من الحكومة، كما تتضمن الجلسة مناقشة 19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا عليها.
ومن المقرر خلال جلسة الأربعاء، تلاوة الكتب الواردة من الحكومة وهي كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
ويناقش المجلس خلال الجلسة، ردود الحكومة على 19 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب إلى وزارات الطاقة والعمل والداخلية والاستثمار والتعليم العالي والصناعة والتجارة والصحة والتربية والأشغال والنقل والبئية والمياه والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن الأسئلة كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية جوابا على السؤال المقدم من النائب خميس عطية، وكتاب وزير العمل جواباً على السؤال المقدم من النائب عارف السعايدة. (مؤجل من الجلسة السابقة).
وتتضمن الجلسة أيضا، كتابي وزير الداخلية جواباً على السؤالين المقدمين من النائبين ديمة طهبوب وعوني الزعبي، وكتاب وزير الاستثمار جواباً على السؤال المقدم من النائب علي الغزاوي.
وتناقش الجلسة، كتاب أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جواباً على السؤال المقدم من النائب سالم العمري، وكتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على السؤال المقدم من النائب أيمن البدادوة.
ويناقش المجلس أيضا، كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين جواباً على السؤال المقدم من النائب حابس الفايز، وكتاب وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جواباً على السؤال المقدم من النائب معتز أبو رمان.
الجلسة، تناقش أيضا، كتاب وزير الصحة جواباً على السؤال المقدم من النائب خالد أبو حسان، وكتاب وزير التربية والتعليم جواباً على السؤال المقدم من النائب أحمد عشا.
كما يناقش كتاب وزير وزير الصحة جواباً على السؤال المقدم من النائب إسماعيل المشاقبة، وكتاب وزير الأشغال العامة جواباً على السؤال المقدم من النائب فراس القبلان.
ويناقش المجلس أيضا، كتاب وزير العمل جواباً على السؤال المقدم من النائب خالد المسامرة، وكتاب وزير النقل جواباً على السؤال المقدم من النائب هايل عياش.
وتتضمن الأسئلة كتاب وزير البيئة جواباً على السؤال المقدم من النائب قاسم القباعي، وكتاب وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومرفقه كتاب معالي رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي جواباً على السؤال المقدم من النائبة نسيم العبادي.
وتتضمن الجلسة أيضا، كتاب وزير التربية والتعليم جواباً على السؤال المقدم من النائب ناصر النواصرة، وكتاب وزير المياه والري جواباً على السؤال المقدم من النائبة نور أبو غوش.


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