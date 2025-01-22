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أجواء ماطرة وليالي باردة على الأردنيين حتى الجمعة

1/22/2025 12:05:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس حيث تشهد المملكة اجواء ماطرة وغير مستقرة حتى يوم الجمعة .
الأربعاء: تشهد المملكة حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في معظم المناطق، فيما تكون الأجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتتكاثر الغيوم تدريجيًا مع ساعات الظهر، حيث يتوقع هطول زخات خفيفة من المطر على مناطق متفرقة، خاصة في جنوب المملكة.
وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا، وتتحول ليلًا إلى غربية معتدلة.
وحذرت من خطر انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في مناطق البادية خلال النهار.
الخميس: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع زخات مطر، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا. وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من الجنوب الغربي.
ليلًا: تضعف فرص الهطول، مع أجواء باردة وغائمة جزئيًا. ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية في ساعات الليل المتأخرة.
وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات، وخطر انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة.
الجمعة: تبقى فرصة ضعيفة للأمطار صباحًا، وتستمر الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في غرب المناطق الشمالية والوسطى.
ليلًا: يكون الطقس باردًا مع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية، خاصة الجنوبية، خلال ساعات الليل المتأخرة.
وحذرت الأرصاد من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب صباحًا فوق المرتفعات والسهول، وخطر انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة.
السبت: تنحسر فرص الأمطار وتشهد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة.
ليلًا: تبقى الأجواء باردة مع ظهور غيوم منخفضة، والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت الأرصاد السبت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب صباحًا فوق المرتفعات والسهول.

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