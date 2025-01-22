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إلى 47.. ماذا قال بايدن لترامب في الرسالة الملهمة؟

1/22/2025 12:05:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن جو بايدن ترك له رسالة "لطيفة وملهمة" داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في استمرار لتقليد يوم التنصيب.
وأضاف ترامب لصحفيين، أمس الثلاثاء، إنه فتح الرسالة مساء الاثنين وكان يفكر في إتاحتها للجمهور، مشيرًا إلى أن بايدن نصحه بالاستمتاع بفترة ولايته وأكد على أهمية المنصب.
وقال ترامب: "إنها رسالة لطيفة للغاية.. رسالة ملهمة قليلاً". وأضاف: "جاء فيها، 'إلى رقم 47' استمتع بها (بفترتك الرئاسية). قم بعمل جيد. من المهم للغاية أن تعرف مدى أهمية المنصب"، وفقًا لرويترز.
وقال ترامب، الذي تولى ولايته الثانية في البيت الأبيض يوم الاثنين، إنه شعر بأنه يجب أن يسمح للناس برؤية الرسالة.
وجد ترامب الرسالة المكتوبة بخط اليد على المكتب يوم الاثنين خلال حفل في المكتب البيضاوي بعد أن سأله صحفي عما إذا كان قد تلقى رسالة من بايدن. ورفعها أمام الكاميرات، وأظهر الرقم "47" مكتوبًا بخط اليد، قائلاً إنه سيقرأها على انفراد قبل أن يقرر ما إذا كان سيكشف محتوياتها.
ترامب هو أول رئيس يخدم فترتين غير متتاليتين منذ غروفر كليفلاند في أواخر القرن التاسع عشر، وترك رسالة لبايدن عندما تولى منصبه في يناير 2021. وقال بايدن إنها كانت رسالة "زاخرة للغاية" لكنه لم ينشرها علنًا.
بدأ الرئيس الراحل رونالد ريغان تقليد كتابة الرسائل الحديث في عام 1989، وترك رسالة لنائبه وخليفته، جورج بوش الأب، كتب فيها "لا تدع الديوك (رمز الديمقراطيين) تحبطك".

سكاي نيوز عربية

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