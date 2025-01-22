ولي العهد يشارك اليوم بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، بأعمال الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الذي يقام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".
ويهدف المنتدى، الذي انطلق أمس الاثنين ويستمر حتى يوم الجمعة، إلى تعزيز الابتكار والتعاون لمواجهة التحديات العالمية الكبرى، كتغير المناخ، والاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.
ويعقد سموه، على هامش فعاليات المنتدى، لقاءات مع شخصيات سياسية
واقتصادية تشمل رؤساء وفود دول مشاركة، ورجال أعمال، ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية.
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