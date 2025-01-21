Wednesday, 22 January 2025 04:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القادم أخطر فأين هو إعلام الأردن؟

1/21/2025 11:23:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




هذه أكثر دولة تشكو وتتذمر من محاولة استهداف سمعتها، ومنذ أن دخلت إلى هذه المهنة قبل ثلاثة عقود ونحن في ذات الدوامة، أي دوامة تشويه السمعة، ومحاولات التصغير، والأذى.
في قصة غزة، أقر كثيرون للأردن بجهوده، ولم ينكرها هؤلاء، لكن بالمقابل وقعت هجمات حارقة على خلفية تصدير البندورة إلى إسرائيل، حتى بات التندر يتم بهذه القصة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تشويه سمعة الأردن على خلفية ما يتردد عن ممر بري خصيصا لإسرائيل، ومرت الحملات بتصدي الأردن للصواريخ الإيرانية، وتم تخوين الأردن عبر عشرات آلاف البوستات والتغريدات، فهو حامي إسرائيل، وحارس أرضها وسمائها وحدودها.
ومثل كل مرة لا يجيد بعضنا سوى رد الفعل المتشنج، أو اللطم، أو البكاء، ونستغرق في استذكار جهد الأردن، الذي سبق دولا كثيرة، لكن تمت التغطية عليه إعلاميا، وطمسه بكل الطرق، وإذا جالست عربا اليوم، يظن كل واحد فيهم أن دولته تفوقت وكانت الأولى في دعم الغزيين، وإذا جئت له بالأرقام أصيب بالذهول، لأن الجهد الأردني تم طمسه من الإعلام العربي، ولأننا نتحدث إلى بعضنا البعض، وكأن الأردني يحاول إقناع أردني آخر.
ووسط هذه التطاحنات تهلّ علينا عشرات الحسابات المزيفة بأسماء أردنية وفلسطينية لتتراشق بالتهم والسفالات والكراهية، لتوليد فتنة داخلية، وصناعة نفور، وخلق انفضاض عن قضية فلسطين، وهي حسابات مزورة، بعضها داخل الأردن، وبعضها خارجه، وكلفتها الأمنية على استقرار الداخل الأردني أخطر من حرب خارجية، بما تعنيه من تصنيع للفتن في الأردن.
ما الذي فعلناه، غير العويل واللطم، في بلد أغلب شعبه متعلم ويسافر، ويدرك أن الإعلام بات صناعة، والصناعة بحاجة إلى تطوير وخطة عمل، وابتكار، وتمويل، واستشراف محلي، وعلى المستوى العربي والدولي، وكل هذا لا يحدث، إلا بشكل منخفض جدا، وإذا قلت هذا الكلام لأحد العباقرة في عمان، ظنك تبحث عن موقع بائس من مواقعهم التي لا نحسدهم عليها أصلا، أو أنك صائد جوائز تبحث عن تمويل لعلك تطلق مشروعا إعلاميا عربيا صغيرا أو كبيرا، وربما ظن وبعض الظن إثم أنك تنتقده شخصيا، لسبب ما، وهو ليس في حسابك أصلا.
لا نريد تبادل الاتهامات، ولكن البلد يخسر كثيرا بسبب الغياب الإعلامي، على صعيد مزاياه التنافسية، حيث سمعة الأردن ليست كما كانت، فالانطباع مثلا عن العلاج والسياحة والتعليم والبنى التحتية وغير ذلك من قضايا أقل من الواقع بكثير، مثلما أن سمعة الأردن السياسية تنال منها الهجمات، وقد سمعت قبل يومين شقيقاً سورياً يشكو من مجرد كشرة موظف أردني في نقطة حدودية، ويبرق بفيديو ليحذر السوريين من العبور من الأردن إلى سورية، فاستغفرت لذنبي وذنوب الأردنيين من شتى مشاتلهم، وقلت سبحان الله، لا يحتمل الشقيق السوري كشرة موظف مرهق، لكن أهله عاشوا مع نظام قتلهم لأكثر من خمسة عقود، وإذا كان ذات السوريين ردوا على تسجيله وقرعوه ودافعوا عن الأردن، فإن هذا النموذج دليل على أنه لا يكفي مواصلة استعمال وسائلنا الحالية المؤثرة بشكل ضعيف، ونحن بحاجة إلى جردة حساب.
الإعلام صناعة، وبحاجة إلى إمكانات مهنية وسياسية ومالية، وإلا سيبقى هذا البلد تحت رحمة غيره، فلا تلوموا لحظتها من يظلم، لأنه إما صاحب توجه يفرض عليه الإساءة للأردن، وإما أنه جاهل، وإذا كنا نعترف أيضا بكون الإعلام الأردني بذل جهدا لا بأس به خلال آخر عام، حتى لا ننكر جهود الرفاق والرفيقات، إلا أن دروس حرب غزة، وملف سورية، وملفات سابقة، يجب أن تطرق الجدار اليوم بكل قوة، لنسأل ما الذي نريده من إعلامنا المحلي، وأين دوره العربي؟ ولنبحث عن حل لتكون السردية الأردنية حاضرة، عربياً، بدلا من حملات الجراد الإلكتروني، التي تصر على أن تقول إننا حفنة خونة وعملاء، ويسكتون على البقية الذين ينسقون مع إسرائيل ليل نهار فلا تصيبهم رمية رمح، بل ويقدمونهم باعتبارهم ثوارا.
لتجلسوا معا أيها السادة، ولتراجعوا كل تفاصيل هذا الملف، خصوصا، أن القادم أخطر، ويكفينا دروس حرب غزة لتعلّمنا، نسبق كل العرب فيها، ونفوز فقط بحملات تشويه السمعة.
اللهم اشهد أنني قد بلغت.

MENAFN21012025000072011014ID1109115590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث