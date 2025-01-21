مجلس طلبة جامعة الخليج العربي ومجلس طلبة الكلية الملكية للجراحين يبحثان سبل التعاون المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل،‭ ‬مؤتمرات‭ ‬علمية‭ ‬مشتركة،‭ ‬ومسابقات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والطبية‭ ‬والثقافية‭ ‬بشكل‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬التعليمية‭ ‬المشتركة‭.‬

وأكد‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الطلابي‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الجامعتين‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الطلبة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعات‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والأنشطة‭ ‬الطلابية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الشباب‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاقهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وتخلل‭ ‬اللقاء‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬مرافق‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬قاعات‭ ‬المحاضرات،‭ ‬مركز‭ ‬المحاكاة،‭ ‬والمكتبة‭. ‬ثم‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬ناقش‭ ‬فيه‭ ‬الأعضاء‭ ‬نظام‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬الجامعتين،‭ ‬ونظام‭ ‬الترشح‭ ‬والتأهل‭ ‬لمجلس‭ ‬الطلبة‭ ‬وأدواره‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التباحث‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الممكن‭ ‬التعاون‭ ‬فيها‭ ‬بين‭ ‬المجلسين،‭ ‬مثل‭ ‬إقامة‭ ‬بحوث،‭ ‬مؤتمرات،‭ ‬وفعاليات‭ ‬تطوعية‭ ‬توعوية‭ ‬وغيرها،‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬مستقبلية‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعتين‭.‬

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