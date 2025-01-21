ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47107 شهداء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 47107 شهداء، و111147 جريحا.
وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن 72 شهيدا منهم 68 انتشل متأثرين بإصابتهم، و 56 جريحا وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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