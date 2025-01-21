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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47107 شهداء

1/21/2025 3:11:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 47107 شهداء، و111147 جريحا.


وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن 72 شهيدا منهم 68 انتشل متأثرين بإصابتهم، و 56 جريحا وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأضافت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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