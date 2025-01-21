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تخصيص 208 آلاف دينار لمشروع بيت شباب المفرق وتطوير مجمع الأمير علي الرياضي

1/21/2025 3:11:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خصصت مديرية شباب المفرق ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق للعام الحالي 208 آلاف دينار لاستكمال مشروع إنشاء بيت شباب المفرق وتطوير مجمع سمو الأمير علي بن الحسين الرياضي .


وقال مدير شباب المفرق الدكتور عيسى الحراحشة إن هذا التوجه من المديرية يأتي في إطار عم المشاريع الشبابية والرياضية في محافظة المفرق، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع بيت شباب المفرق وصلت إلى 90 بالمئة، وجرى تخصيص مبلغ 83 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة لاستكمال هذا المشروع الذي من شأنه أن يشكل نقلة نوعية في توجهات مديرية شباب المفرق لخدمة القطاع الشبابي .


وبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أنه جرى رصد 125 ألف دينار لغايات تطوير مجمع سمو الأمير علي بن الحسين الرياضي لاستبدال عشب أرضية الملعب الطبيعي بعشب صناعي.


من جهة أخرى، أشار الحراحشة إلى نقل مديرية شباب المفرق من موقعها الحالي إلى موقعها الجديد الواقع خلف مبنى بلدية المفرق الكبرى الجديد، لافتا إلى أنه تم مؤخرا دمج عدة مراكز شبابية، حيث تم دمج مركز شابات الخالدية في موقعها الجديد مع مركز شباب الخالدية ودمج مركز شابات الخالدية في مركز شباب البادية الشمالية، إضافة إلى دمج مركز شابات الدفيانة في مركز شباب الدفيانة، في حين تم نقل الأثاث الخاص بمركز الدجنية إلى مركز شباب رحاب إلى حين إيجاد موقع بديل خلال الأشهر المقبلة.

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