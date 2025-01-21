Tuesday, 21 January 2025 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد يشارك غدا الأربعاء بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

1/21/2025 3:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يوم غد الأربعاء، بأعمال الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الذي يقام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".


ويهدف المنتدى، الذي انطلق أمس الاثنين ويستمر حتى يوم الجمعة، إلى تعزيز الابتكار والتعاون لمواجهة التحديات العالمية الكبرى، كتغير المناخ، والاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.


ويعقد سموه، على هامش فعاليات المنتدى، لقاءات مع شخصيات سياسية واقتصادية تشمل رؤساء وفود دول مشاركة، ورجال أعمال، ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية.

MENAFN21012025000208011052ID1109114824

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث