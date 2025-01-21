ولي العهد يشارك غدا الأربعاء بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يوم غد الأربعاء، بأعمال الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الذي يقام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".



ويهدف المنتدى، الذي انطلق أمس الاثنين ويستمر حتى يوم الجمعة، إلى تعزيز الابتكار والتعاون لمواجهة التحديات العالمية الكبرى، كتغير المناخ، والاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.



ويعقد سموه، على هامش فعاليات المنتدى، لقاءات مع شخصيات واقتصادية تشمل رؤساء وفود دول مشاركة، ورجال أعمال، ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية.