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السير تكشف سبب الأزمة المرورية على مدخل نفق الشعب

1/21/2025 3:11:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير عن تباطؤ الحركة المرورية على مدخل نفق الشعب للسير القادم من الثامن بسبب حادث سير بين 5 مركبات.


وقالت إدارة السير انها تتعامل مع الحادث ، وجاري التعامل مع الأثر المروري ورفع المعيقات.

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