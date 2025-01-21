السير تكشف سبب الأزمة المرورية على مدخل نفق الشعب

السير تكشف سبب الأزمة المرورية على مدخل نفق الشعب
التاريخ
1/21/2025 3:11:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت إدارة السير عن تباطؤ الحركة المرورية على مدخل نفق الشعب للسير القادم من الثامن بسبب حادث سير بين 5 مركبات.
وقالت إدارة السير انها تتعامل مع الحادث ، وجاري التعامل مع الأثر المروري ورفع المعيقات.
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