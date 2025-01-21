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قلق أممي بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

1/21/2025 3:11:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام ما يزال يشعر بالقلق البالغ بشأن العنف المستمر في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص العملية العسكرية واسعة النطاق في جنين والتي أفادت التقارير بأنها أدت إلى وقوع ضحايا من المدنيين.


وقال نائب المتحدث الأممي، فرحان حق، في مؤتمره الصحفي اليومي إن الأمين العام يحث قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة المميتة، مشيرا إلى أن العملية الإسرائيلية الأخيرة في مخيم جنين تأتي بعد أسابيع من الاشتباكات بين القوات الفلسطينية والمسلحين الفلسطينيين، فيما أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن نحو 2000 أسرة - حتى الأسبوع الماضي - قد شُردت من المخيم خلال هذه الاشتباكات.


من جهته، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن القلق البالغ بشأن سلامة ورفاه الفلسطينيين في مدينة ومخيم جنين للاجئين في ظل العملية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.

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