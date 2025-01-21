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غوتيريش يدعو إلى ضبط النفس بإطار العملية الإسرائيلية في جنين

1/21/2025 3:11:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التحلي بـ"أقصى درجات ضبط النفس" في الضفة الغربية المحتلة حيث تشن "عملية واسعة النطاق" في مدينة جنين.
وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الأمين العام للأمم المتحدة "قلق جدا" من العنف في الضفة الغربية "ولا سيما العملية العسكرية الواسعة النطاق حاليا في جنين.
ودعا غوتيريش إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة الفتاكة إلا عندما يكون لا مفر منها، بغية حماية الأرواح.

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