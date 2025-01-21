غوتيريش يدعو إلى ضبط النفس بإطار العملية الإسرائيلية في جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التحلي بـ"أقصى درجات ضبط النفس" في الضفة الغربية المحتلة حيث تشن "عملية واسعة النطاق" في مدينة جنين.
وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الأمين العام للأمم المتحدة "قلق جدا" من العنف في الضفة الغربية "ولا سيما العملية العسكرية الواسعة النطاق حاليا في جنين.
ودعا غوتيريش إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة الفتاكة إلا عندما يكون لا مفر منها، بغية حماية الأرواح.
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