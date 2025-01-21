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هليفي: أتحمل مسؤولية الفشل في أحداث 7 أكتوبر

1/21/2025 3:11:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، الثلاثاء، إن إعادة المحتجزين هو أحد أهم أهداف الحرب على قطاع غزة.
وأعلن هليفي تحمله المسؤولية الكاملة عن فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحداث 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، لافتا النظر إلى أن أي جهة ستحقق في أحداث السابع من أكتوبر ستحصل على الشفافية الكاملة.
وأشار هليفي إلى أن جيش الاحتلال لا يزال لديه مهمات يجب إكمالها تتعلق بحكم حركة حماس وقدرتها على القتال.
وأضاف هليفي أن غالبية قادة حزب الله اللبناني تم اغتيالهم، وعلى رأسهم أمين عام الحزب حسن نصر الله، كما تم قتل 4 آلاف عنصر من الحزب.
وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، أعلن الثلاثاء، استقالته من منصبه على ضوء الاعتراف بالفشل بأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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