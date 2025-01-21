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ضبط 3.5 أطنان من الخضروات والفواكه ضمن حملة بنطاق بلدية العزيزية بجدة

1/21/2025 2:50:03 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة محافظة جدة، حملة ميدانية موسعة في نطاق بلدية العزيزية، حيث تمكنت من رصد 3.5 أطنان من الخضروات والفواكه غير الصالحة للبيع، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمكافحة "البيع العشوائي" وتحسين المشهد الحضري.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة بلدية العزيزية، الأستاذة هبة حسين البلوي، أن الفرق الميدانية قامت بعملية رصد دقيقة للمخالفات في الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية، وأسفرت عن ضبط 3.5 أطنان من الخضروات والفواكه التي كانت تُعرض في بسطات وعربات غير مرخصة. وأشارت البلوي إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار التزام البلدية بالقضاء على الظواهر السلبية وضمان سلامة الأغذية المعروضة للبيع.
وأضافت البلوي: "سنواصل تنفيذ حملاتنا التفتيشية بفعالية لمراقبة كافة المخالفات، مع التأكيد على أهمية التعاون مع المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات 940".

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