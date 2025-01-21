Tuesday, 21 January 2025 06:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الجمعة

1/21/2025 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين إلى أداء صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل، في جميع مناطق المملكة، إحياءً للسنة النبوية الشريفة.


وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عمم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، بإقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة.


وحث الخلايلة المواطنين على الإكثار من الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام، والتذكير برد المظالم إلى أهلها امتثالا لقول الله تعالى في كتابه العزيز (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى? أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ? إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ? إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يمن علينا برحماته وبركاته التي لا تنقطع ولا تنضب.

MENAFN21012025000208011052ID1109113605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث