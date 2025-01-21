الأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين إلى أداء صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل، في جميع مناطق المملكة، إحياءً للسنة النبوية الشريفة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عمم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، بإقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة.
وحث الخلايلة المواطنين على الإكثار من الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام، والتذكير برد المظالم إلى أهلها امتثالا لقول الله تعالى في كتابه العزيز (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى? أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ? إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ? إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يمن علينا برحماته وبركاته التي لا تنقطع ولا تنضب.
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