الأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين إلى أداء صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل، في جميع مناطق المملكة، إحياءً للسنة النبوية الشريفة.



وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عمم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، بإقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة.



وحث الخلايلة المواطنين على الإكثار من الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام، والتذكير برد المظالم إلى أهلها امتثالا لقول الله تعالى في كتابه العزيز (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى? أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ? إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ? إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يمن علينا برحماته وبركاته التي لا تنقطع ولا تنضب.