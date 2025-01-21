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إطلاق قناة رسمية خاصة بأخبار ونشاطات ولي العهد على“واتساب”

1/21/2025 10:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق مكتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، القناة الرسمية الخاصة بأخبار ونشاطات سموه، على منصة التواصل الاجتماعي“واتساب”.


وتهدف القناة، التي تدار من قبل مكتب سمو ولي العهد، لمشاركة أخبار ونشاطات سموه، مع وسائل الإعلام والمتابعين.

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