إطلاق قناة رسمية خاصة بأخبار ونشاطات ولي العهد على“واتساب”

إطلاق قناة رسمية خاصة بأخبار ونشاطات ولي العهد على“واتساب”
التاريخ
1/21/2025 10:11:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلق مكتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، القناة الرسمية الخاصة بأخبار ونشاطات سموه، على منصة التواصل الاجتماعي“واتساب”.
وتهدف القناة، التي تدار من قبل مكتب سمو ولي العهد، لمشاركة أخبار ونشاطات سموه، مع وسائل الإعلام والمتابعين.
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