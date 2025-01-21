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الارصاد : كتلة هوائية باردة ورطبة وامطار رعدية بهذا الموعد

1/21/2025 10:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الخميس القادم بكتلة هوائية باردة و رطبة حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا، ليسود طقس بارد نسبي وغائم جزئي إلى غائم في أغلب المناطق، وبأذن الله يتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد احياناً .
ووفق الارصاد الجوية يكون الطقس الجمعة بارد نسبي وغائم جزئي إلى غائم في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المناطق الشمالية و الوسطى من المملكة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


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