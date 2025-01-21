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العمل الاسلامي تقدم 13 مقترحا لمشاريع قوانين على رأسها إلغاء معاهدة السلام مع الاحتلال

1/21/2025 9:05:44 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلن رئيس كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي في مجلس النواب، النائب صالح العرموطي، عن تقديم الكتلة 13 مقترحا لمشاريع قوانين، على رأسها إلغاء معاهدة السلام مع الاحتلال الاسرائيلي "وادي عربة".
وأكد العرموطي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة النيابية اليوم الثلاثاء، لعرض مقترحاتها حول تعديل مشاريع قوانين، أنه من الواجب على الحكومة الاستجابة لمطالب الكتلة.
وأضاف، أن كتلة العمل الاسلامي النيابية، تسعى لإيقاف جميع القوانين المؤقتة في الاردن بالإضافة إلى إيقاف قانون السير الجديد الذي تعارضت بنوده مع القانون الأردني ومن أهمها منع الاعتراض على المخالفات وتحرير المخالفات الغيابية.
وطالب العرموطي بالغاء جميع اتفاقيات السلام مع الكيان الأسرائيلي، لأن هذه الاتفاقيات فاتحة لأن يكون الأردن وطنا بديلا وتسمح بتهجير الفلسطينيين من اراضيهم.
واشار إلى أن الكيان الاسرائيلي يحاول طمس أي هوية أردنية توضح الدفاع عن فلسطين حيث قامت مؤخرا مسح رفات شهداء الجيش العربي على أرض فلسطين.
وبين أنه من حق الاردنين المطالبة إلغاء اتفاقيات السلام مع إسرائيل لان الكيان قام بضرب عبدالهادي المجالي عندما زار فلسطين بالحجارة وقاموا بقتل الشهيد زعيتر بدم بارد بالإضافة إلى الاردنيين الذين قتلا في السفارة، بينما يرحب رئيس وزراء الاحتلال بالقاتل.
وقال العرموطي، إنه قدم مقترحا لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي بالغاء اتفاقيات السلام مع إسرائيل حيث قام رئيس مجلس النواب بتحويله للجنة القانونية للدراسة، مشيرا إلى أن الكثير من الدول العربية والاجنية قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وقاموا بطرد السفير.
وطالب العرموطي بتعديل مشروع قانون منع الإرهاب، وضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة، حيث انه لا يمكن أن يكون إصلاحا سياسيا بدون ديمقراطية.
كما طالب بقانون عفو عام جديد يبيض السجون وتقديم الدعم الكامل للمقاومة وخصوصا تقديم السلاح لهم..
وطالب العرموطي بإعادة النظر في محكمة أمن الدولة لانه لا يعترف بها دوليا، مثلما حدث مع احمد الجلبي الذي لم يتم تسليمه لأكثر من ٣٥ سنة وهو مطلوب بـ نصف مليار دينار.

MENAFN21012025000209011053ID1109113260

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