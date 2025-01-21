العمل الاسلامي تقدم 13 مقترحا لمشاريع قوانين على رأسها إلغاء معاهدة السلام مع الاحتلال

(MENAFN
- Amman Net) أعلن رئيس كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي في مجلس النواب، النائب صالح العرموطي، عن تقديم الكتلة 13 مقترحا لمشاريع قوانين، على رأسها إلغاء معاهدة
السلام مع الاحتلال الاسرائيلي "وادي عربة".
وأكد العرموطي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة النيابية اليوم الثلاثاء، لعرض مقترحاتها حول تعديل مشاريع
قوانين، أنه من الواجب على الحكومة الاستجابة لمطالب الكتلة.
وأضاف، أن كتلة العمل الاسلامي النيابية، تسعى لإيقاف جميع القوانين المؤقتة في الاردن بالإضافة إلى إيقاف قانون السير الجديد الذي تعارضت بنوده مع القانون الأردني ومن أهمها منع الاعتراض على المخالفات وتحرير المخالفات الغيابية.
وطالب العرموطي بالغاء جميع اتفاقيات السلام مع الكيان الأسرائيلي، لأن هذه الاتفاقيات فاتحة لأن يكون الأردن وطنا بديلا وتسمح بتهجير الفلسطينيين من اراضيهم.
واشار إلى أن الكيان الاسرائيلي يحاول طمس أي هوية أردنية توضح الدفاع عن فلسطين حيث قامت مؤخرا مسح رفات شهداء الجيش العربي على أرض فلسطين.
وبين أنه من حق الاردنين المطالبة إلغاء اتفاقيات السلام مع إسرائيل لان الكيان قام بضرب عبدالهادي المجالي عندما زار فلسطين بالحجارة وقاموا بقتل الشهيد زعيتر بدم بارد بالإضافة إلى الاردنيين الذين قتلا في السفارة، بينما يرحب رئيس وزراء الاحتلال بالقاتل.
وقال العرموطي، إنه قدم مقترحا لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي بالغاء اتفاقيات السلام مع إسرائيل حيث قام رئيس مجلس النواب بتحويله للجنة القانونية للدراسة، مشيرا إلى أن الكثير من الدول العربية والاجنية قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وقاموا بطرد السفير.
وطالب العرموطي بتعديل مشروع قانون منع الإرهاب، وضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة، حيث انه لا يمكن أن يكون إصلاحا سياسيا بدون ديمقراطية.
كما طالب بقانون عفو عام جديد يبيض السجون وتقديم الدعم الكامل للمقاومة وخصوصا تقديم السلاح لهم..
وطالب العرموطي بإعادة النظر في محكمة أمن الدولة لانه لا يعترف بها دوليا، مثلما حدث مع احمد الجلبي الذي لم يتم تسليمه لأكثر من ٣٥ سنة وهو مطلوب بـ نصف مليار دينار.
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