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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن استقالته

1/21/2025 9:05:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي استقالته، واعترف في بيان بإخفاقه في التصدي لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في رسالة استقالته إن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته في الدفاع عن إسرائيل وإن الدولة دفعت ثمنا باهظا، وأشار إلى أن استقالته تدخل حيز التنفيذ في السادس من مارس المقبل.

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