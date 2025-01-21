رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن استقالته

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي استقالته، واعترف في بيان بإخفاقه في التصدي لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في رسالة استقالته إن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته في الدفاع عن إسرائيل وإن الدولة دفعت ثمنا باهظا، وأشار إلى أن استقالته تدخل حيز التنفيذ في السادس من مارس المقبل.
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