انطلاق عروض أيام الفيلم الباكستاني الجمعة المقبل

ووفق بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، فإن "أيام الفيلم الباكستاني" التي تستمر فعالياته 3 أيام، تستهل بعرض المغامرات الدرامي الطويل "فتاة الدراجة" من إخراج عدنان سروار عام 2018، والحاز على جائزة أفضل ممثلة خلال حفل توزيع جوائز "لوكس ستايل" الـ18.

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