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انطلاق عروض أيام الفيلم الباكستاني الجمعة المقبل

1/21/2025 9:05:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنطلق مساء يوم الجمعة المقبل في سينما الرينبو، "أيام الفيلم الباكستاني" بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وبالتعاون مع السفارة الباكستانية في الأردن.


ووفق بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، فإن "أيام الفيلم الباكستاني" التي تستمر فعالياته 3 أيام، تستهل بعرض فيلم المغامرات الدرامي الطويل "فتاة الدراجة" من إخراج عدنان سروار عام 2018، والحاز على جائزة أفضل ممثلة خلال حفل توزيع جوائز "لوكس ستايل" الـ18.

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