انطلاق عروض أيام الفيلم الباكستاني الجمعة المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تنطلق مساء يوم الجمعة المقبل في سينما
الرينبو، "أيام الفيلم الباكستاني" بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وبالتعاون مع السفارة الباكستانية في الأردن.
ووفق بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، فإن "أيام الفيلم الباكستاني" التي تستمر فعالياته 3 أيام، تستهل بعرض فيلم المغامرات الدرامي الطويل "فتاة الدراجة" من إخراج عدنان سروار عام 2018، والحاز على جائزة أفضل ممثلة خلال حفل توزيع جوائز "لوكس ستايل" الـ18.
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