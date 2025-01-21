الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو دهس سيدة وبناتها الثلاث بإربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي
لحادثة دهس سيدة وبناتها الثلاث، مؤكدًا بأن الحادثة وقعت يوم السبت الماضي بتاريخ (18/1/2025) وأنه لم يتم تقديم أي شكوى في حينه، حيث إنهم اتفقوا مع السائق على مراجعة المستشفى من أجل إجراء الفحوصات وعلاج الفتيات.
وتابع الناطق الإعلامي أنه بتاريخ اليوم تقدم ذوو الفتيات بشكوى لدى المدعي العام والشرطة بالحادثة بعد خلاف مع السائق حول العلاج ،وجرى إرسال الفتيات للمستشفى للحصول على التقارير الطبية اللازمة فيما جرى ضبط السائق وستتم إحالة القضية بعد الانتهاء من التحقيقات كافّة للقضاء .
MENAFN21012025000208011052ID1109113257
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.