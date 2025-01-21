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الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو دهس سيدة وبناتها الثلاث بإربد

1/21/2025 9:05:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة دهس سيدة وبناتها الثلاث، مؤكدًا بأن الحادثة وقعت يوم السبت الماضي بتاريخ (18/1/2025) وأنه لم يتم تقديم أي شكوى في حينه، حيث إنهم اتفقوا مع السائق على مراجعة المستشفى من أجل إجراء الفحوصات وعلاج الفتيات.

وتابع الناطق الإعلامي أنه بتاريخ اليوم تقدم ذوو الفتيات بشكوى لدى المدعي العام والشرطة بالحادثة بعد خلاف مع السائق حول العلاج ،وجرى إرسال الفتيات للمستشفى للحصول على التقارير الطبية اللازمة فيما جرى ضبط السائق وستتم إحالة القضية بعد الانتهاء من التحقيقات كافّة للقضاء .


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