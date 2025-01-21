هل يمكن لشبكة 'U2U' الحفاظ على زخمها بعد الإدراج الناجح؟

(MENAFN- Chainwire Arabic)

مدينة هو تشي منه، فيتنام، 11 يناير 2025، تشاين واير

حققت شبكة U2U، وهي بلوكتشين معيارية من الطبقة الأولى (Layer-1) مصممة خصيصًا لتقنية "DePIN"، إنجازًا مهمًا مع إدراجها الناجح، مما يمثل بداية مرحلة جديدة من النمو وإمكانية الوصول المعزّز.

أٌطلقت الشبكة في 10 ديسمبر 2024 على أربع منصات تداول رفيعة المستوى، وهي "KuCoin"، و"MEXC"، و"BingX"، و"Gate.io"، بإجمالي عرض يبلغ 10,000,000 وحدة من عملة $U2U.. وقد ساعد هذا الإدراج الشبكة على تعزيز وجودها في مجال البلوكتشين، مما أتاح لرمزها الوصول إلى جمهور أوسع من المتداولين والمتحمسين.

وتستعد الشبكة لتأكيد مكانتها كقائد في مجال الابتكار اللامركزي، مع التطورات الجديدة في نظامها البيئي والإدراج القادم.

شبكة U2U ستُدرج على منصة Bitget

بعد إدراجها على KuCoin، وBingX، وMEXC, وGate، تستعدّ شبكة U2U للإدراج على منصة "Bitget"، وهي منصة تداول رفيعة المستوى تحتل المرتبة السادسة عالميًا بين أفضل بورصات العملات الرقمية وفقًا لـ "CoinMarketCap". يُساعد هذا الإدراج المُرتقب في توسيع نطاق وصول رموز U2U إلى جمهور أوسع، مما يعزز السيولة وسهولة الوصول للمتداولين في جميع أنحاء العالم. كما تدعم منصة "Bitget" الرمز الأصلي $U2U، وقد بدأ المستخدمون الآن في إيداع العملة.

تعزّز الشبكة، من خلال هذه الخطوة، التزامها بتطوير نظامها البيئي ودفع تبني تقنياتها بشكل واسع النطاق.

منتجات جديدة وتحديثات مرتقبة

بعد إدراجها الناجح، تُواصل شبكة U2U تعزيز مكانتها في مجال البنية التحتية اللامركزية، مع إطلاق مجموعة من المنتجات والتحديثات التي تهدف لتحسين تجربة المستخدمين ودعم الابتكار.

U2DPN: الابتكار لخدمة المستخدمين

أطلقت شبكة U2U منصتها "U2DPN"، التي توفر حلول الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN). وتعتمد المنصّة على تقنية الشبكات الفرعية (Subnet)، مما يسمح للأجهزة المحمولة بأن تصبح عقدًا شبكيّة تقوم بتوزيع عرض النطاق الترددي للإنترنت على الأجهزة الأخرى ضمن البنية التحتية اللامركزية.

كما أدخلت الشبكة نظام نقاط ولاء جديد على "U2DPN"، مما يعزز تجربة المستخدمين ويجعلها أكثر سهولة وتشجيعًا، ويزيد من التفاعل وسهولة الوصول.

إطلاق مركز عملاء DePIN

تظهر مشاريع "DePIN" عبر مختلف الصناعات، مقدّمةً حلولًا ومنصّات فريدة. ولكن هذا التنوّع يأتي مع مجموعة من التحدّيات الخاصة به. وغالبًا ما يجد المستخدمون أنفسهم يتنقّلون بين عدد كبير من التطبيقات والواجهات، وكل منها مرتبط بمشروع معين.

يؤدي هذا النهج المجزأ إلى تعقيد عمليّة التبنّي ويحدّ من التجربة السلسة التي تعد بها "DePIN". كما تعاني العديد من منصات "DePIN" من صعوبة في الوصول إلى المستخدمين العاديين، مما يترك جمهورًا أوسع دون القدرة على الوصول.

لمعالجة هذا التجزؤ في نظام "DePIN" البيئي، أطلقت شبكة "U2U" رسميًا مركز عملاء "DePIN". وقد بُني هذا المركز على الشبكة الفرعية "DePIN Subnet" التابعة لشبكة "U2U"، ويتميّز بأداء عالي السرعة وتصميم معياري. ويهدف المركز إلى التعامل مع تعقيدات البنية التحتية اللامركزية مع تبسيط العمليات.

يوفّر هذا النظام الأساسي المركزي وسيلةً لتبسيط تكامل مشاريع البنية التحتية المادية اللامركزية، مما يتيح للمطوّرين والمستخدمين النهائيين واجهة موحدة وبسيطة. كما يجعل مركز عملاء "DePIN" الأمور أسهل من خلال جمع كل شيء في مكان واحد. ممّا يمكّن المستخدمين من إدارة مواردهم، وزيادة أرباحهم، والاستمتاع بتجربة أكثر سلاسة وخالية من التعقيدات.

إطلاق منصة Zenith: بوابة الإنترنت الحقيقي - تطبيق لامركزي على الشبكة الفرعية ضمن نظام U2U البيئي

تم إطلاق منصة "Zenith" رسمياً، مما يمثّل قفزة كبيرة في رحلة الابتكار الخاصة بشبكة U2U.

تعد "Zenith" حلّاً مُبتكراً مُتقدماً يهدف إلى توفير اتصال آمن وسلس بالإنترنت للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. زمن خلال الاستفادة من الموارد التي توفرها شبكة "U2DPN" ومركز عملاء "DePIN"، تقوم "Zenith" بإنشاء بُنية تحتيّة لامركزيّة وموثوقة تضمن مستوى عالٍ من الخصوصية والاتصال. ويعزّز هذا النظام الذي يقوده المستخدمون الخصوصية من خلال التخلص من الخوادم المركزية ويضمن الوصول الآمن والموثوق إلى الإنترنت، حتى في المناطق المقيدة.

بُنيت منصّة "Zenith" على الشبكة الفرعية "DePIN Subnet" التابعة لشبكة U2U، وتعتبر حلاً موثوقًا وقابلًا للتوسع، حيث تجلب فوائد اللامركزية مباشرةً للمستخدمين.

من خلال استخدام موارد مركز عملاء "DePIN" والبنية التحتية لشبكة "U2DPN"، تجسّد "Zenith" المبادئ الأساسية للامركزية، وتقدّم للمستخدمين منصّة قويّة وقابلة للتوسع لاستخدام الإنترنت بشكل خاص وآمن.

شبكة U2U تعرض مشاريع DePIN الناشئة في VTIS 2024

في ديسمبر الماضي، دعمت شبكة U2U حدثاً تمحور حول عرض المشاريع الناشئة، بعنوان "ابدأ قويًا، وتألق بوضوح" على منصة "DePIN" ضمن مؤتمر VTIS 2024. وسلّط الحدث الضوء على مشاريع مبتكرة تربط بين تقنيات البلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، والأصول الواقعية (RWA) مع البنية التحتية المادية، لدفع التحول من الويب 2 إلى الويب 3.

قدّم الحدث جائزة إجمالية بقيمة 666,000 دولار أمريكي، حيث أتاح للمشاركين منصّة لتأمين التمويل، وزيادة الظهور، والحصول على رؤى من قادة الصناعة. كما كافأ الحدث الابتكار والإمكانات التحويلية.

تلقّت جميع المشاريع الفائزة جوائزها بنجاح، وحقّقت معالم رئيسية، حيث تقود هذه المبادرات، مثل Zenith، الجهود لإعادة تعريف الصناعات من خلال حلول "DePIN" المبتكرة.

نبذة عن شبكة U2U

تعدّ U2U شبكة بلوكتشين معيارية من الطبقة الأولى (L1)، تعمل بتقنية الشبكات الفرعية (Subnet)، مما يجعلها مثالية لمجال "DePIN". وحصل المشروع على دعمٍ من مستثمرين بارزين مثل "Chain Capital"، و"IDG Capital"، و"Cointelegraph"، و"KuCoin Venture"، و"V3V Fund"، و"Web3Port"، وغيرهم. كما دخل المشروع أيضًا في شراكات مع "AWS"، و"Klaytn Foundation"، و"IoTex"، و"Waterdrip Capital"، و"Chain Catcher"، وغيرها. وتشمل قائمة المستثمرين الرئيسيين (KOLs) الذين دعموا شبكة U2U، أسماء مثل "KongBTC"، و"Romano"، و"ImNotTheWolf"، و"Crypto Buzz"، و"Antony"، وغيرهم.

تضم الشبكة الرئيسية (Mainnet) أكثر من 180,000 عنوان محفظة. وقد تم إطلاق الشبكة الفرعية "DePIN Subnet" مع منتج "U2DPN"، الذي حقق أكثر من 155,000 عملية تنزيل، و59,000 عقدة مساهمة، و9,000 مستخدم نشط يوميًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقه.

كما التزم 80 تطبيقًا لامركزيًا (dApps) بالبناء على الشبكة (المتوافقة مع EVM)، وتشمل التطبيقات مجالاتٍ عديدة، مثل التطبيقات المشفرة (DeFi، GameFi، SocialFi، وغيرها) وسيناريوهات واقعية (التخزين، استخراج البيانات، وغيرها). ووقّع أكثر من 40 مشروعًا في مجال "DePIN" مذكرات تفاهم ويخضعون للدمج، وهناك 25 مشروعًا آخر قيد التنفيذ.

يمكن للمستخدمين تحميل تطبيق "U2DPN" على "App Store" و"Google Play" للوصول الآمن والخاص إلى الإنترنت.

كما يُمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل تطبيق "Zenith" من "App Store" و"Google Play".

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مدير التسويق (CMO): أستريد دانغ

شبكة U2U

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