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احالات واسعة الى التقاعد في أمانة عمان

1/21/2025 8:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر مجلس أمانة عمان الكبرى، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، إحالة موظفين إلى التقاعد.

والموظفين المحالين إلى التقاعد بينهم مديرين وموظفين مصنفين وآخرين على الضمان الاجتماعي.







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