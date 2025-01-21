احالات واسعة الى التقاعد في أمانة عمان

احالات واسعة الى التقاعد في أمانة عمان
التاريخ
1/21/2025 8:13:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر مجلس أمانة عمان الكبرى، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، إحالة موظفين إلى التقاعد.
والموظفين المحالين إلى التقاعد بينهم مديرين وموظفين مصنفين وآخرين على الضمان الاجتماعي.
MENAFN21012025000208011052ID1109112931
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.