ايمان النمر مبارك مناقشة اطروحة الدكتوراه
التاريخ
1/21/2025 8:13:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يتقدم احمد خالد المغربي وأبنائه خالد وإياس من زوجته الدكتورة ايمان محمد النمر بمناسبة مناقشة اطروحة الدكتوراه في المحاسبة من جامعه العلوم الاسلامية
الف الف مبروك
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