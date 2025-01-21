الدوار النفسي: أسبابه وعلاجه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة أن الدوار يمكن أن يكون نتيجة لأسباب نفسية، حيث يظهر كعرض مصاحب لعدة اضطرابات نفسية، مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.



الأسباب النفسية للدوار

تشمل الأسباب النفسية التي قد تسبب الدوار:

- اضطرابات القلق مثل القلق العام، واضطراب الهلع، والرهاب

- الاكتئاب

-اضطراب ما بعد الصدمة

- الاضطرابات الذهانية مثل الفصام



وأوضحت الجمعية أن الأشخاص الذين يعانون من الدوار النفسي يشعرون وكأنهم يمشون على السحاب أو قطعة من القطن، أو يتمايلون أو يترنحون. ولكن في حالة الدوار النفسي، لا يعتبر الإحساس بالدوران (كما لو أن كل شيء يدور في دوامة) من الأعراض المميزة. كما أن الغثيان والقيء نادران في هذا النوع من الدوار.



الدوار الترنحي الرهابي

أكثر أشكال الدوار النفسي شيوعًا هو "الدوار الترنحي الرهابي"، الذي يحدث عادة في مواقف معينة يتعرض فيها الشخص لضغوط نفسية، مثل القيادة أو التنقل في وسائل النقل العامة أو الوجود وسط الحشود أو في المواقف الاجتماعية. قد يحدث هذا النوع من الدوار أيضًا كجزء من نوبة هلع، حيث يصاحبه أعراض أخرى مثل تسارع ضربات القلب والتعرق.



العلاج

بعد التأكد من استبعاد الأسباب العضوية للدوار، مثل مشاكل الأعصاب والأذن، ينصح باستشارة طبيب نفسي لتلقي العلاج المناسب. العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي يعد من الأساليب الفعالة، حيث يساعد المريض على تعلم كيفية مواجهة التوتر النفسي واضطرابات القلق والخوف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشمل العلاج الأدوية النفسية وتقنيات الاسترخاء النفسي مثل اليوغا والتأمل والاسترخاء العضلي التقدمي.



الاهتمام بالصحة النفسية جزء أساسي من الحفاظ على صحة الجسم، والتعرف على الأسباب النفسية للدوار يمكن أن يسهم في تحسين الحالة الصحية العامة للمريض.

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