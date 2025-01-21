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فيديو .. حريق مروع يخلف مأساة حقيقية و يحصد قتلى وجرحى في تركيا

1/21/2025 8:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلع حريق في فندق بمنتجع تركي شهير للتزلج، الثلاثاء، في محافظة بولو بالأناضول، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 بجروح، بحسب ما أعلن وزير الداخلية التركي.
وأفاد الوزير علي يرلي كايا على منصة "إكس" بأن الحريق اندلع في الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا للتزلج عند الساعة 3:27 صباحا (00:27 ت غ).
وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.
وعقب الإبلاغ عن الحريق، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادث.
ولا تزال الفرق تبذل جهودا مكثفة للسيطرة على النيران التي التهمت جزءا كبيرا من المبنى.
يذكر أن الفندق تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحريق الذي انتشر بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المبنى، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق.
سكاي نيوز



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