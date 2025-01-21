العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية وبعزيمة أبنائه يمضي نحو مزيد التقدم والازدهار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بالأردن، بعزم وإرادة، نحو مزيد التقدم والازدهار، في ظل تحديات جسيمة، تواجه المنطقة والعالم.وأضاف العيسوي أن الأردن قوي بوحدته الوطنية ووعي شعبه والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة، وقادر على إحداث التغيير الإيجابي، ثابت على مواقفه، محافظ على رسالته، منتم لأمته، ومدافع أول عن قضاياها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر ، وفدا من أبناء عشيرة المفلح الخلايلة، ووفدا يمثل مبادرة "نشامى البادية الشمالية" وشباب من مختلف محافظات المملكة، في لقاءين منفصلين.

من جهتهم، ثمن المتحدثون جهود جلالة الملك وسياسته الحكيمة، والتي سارت بالأردن نحو بر الأمن وتعزيز الاستقرار، وإلى مزيد من الإنجازات.

وقالوا إن الأردنيين، بقيادتهم الحكيمة، تمكنوا من تحويل التحديات، التي تشهدها المنطقة، فرص، لخدمة المواطن.

ووصفوا ما حققه الأردن، من إنجازات وطنية وعربية، بأنها تشكل لوحة فسيفسائية زركشت بألوان الوفاء، ورسمت بسواعد الهاشميين وعُلقت في بيوت الأردنيين، الذين يستلهمون من قيادتهم الحكيمة العزم والإرادة نحو مزيد من العمل والبناء.