Tuesday, 21 January 2025 03:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال الإسرائيلي مسح 2092 عائلة من السجل المدني في غزة

1/21/2025 8:13:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبادت في عدوانها على القطاع 2092 عائلة ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد هذه العائلات البالغ5967 شهيداً.
وأضاف المكتب في تحديث لأهم إحصائيات العدوان الإسرائيلي على غزة أن 4889 عائلة أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 8980 شهيداً.
وأشار إلى قوات الاحتلال ارتكبت منذ بدء عدوانه 10100 مجزرة وصل نتيجتها 46960 شهيداً إلى المستشفيات حتى 18 الشهر الحالي، بينما هناك 14222 مفقودا.
وبين أن من بين الشهداء 12316 امرأة، و17861 طفلا، و214 رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال الحرب، و 808 أطفال استشهدوا خلال حرب الإبادة وعمرهم أقل من عام، و 44 استشهدوا بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء وسياسة التجويع، و 8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
وأشار إلى استشهاد 1155من الطواقم الطبية، و 94 من رجال الدفاع المدني، و205 من الصحفيين، و736 من عناصر وشرطة تأمين مساعدات.
ولفت إلى أن 12800 طالب وطالبة، و760 معلما وموظفاً تربوياً، و150 عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبين أن 110725 جريحاً نتيجة العدوان وصلوا إلى المستشفيات منهم 15 ألفا بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد، و4500 حالة بتر 18 بالمئة أطفال.
وأشار إلى حاجة 12700 جريح، و3 آلاف مريض للسفر للعلاج في الخارج، و 12500مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
ولفت إلى أن 38495 طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، مشيرا إلى أن 3500 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
وأوضح أن 60 ألف سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية، و350 ألف مريض مزمن في خطر لمنع الاحتلال إدخال الأدوية.
وأكد أن قوات الاحتلال ألقت خلال عدوانها على قطاع غزة 100 ألف طن من المتفجرات، ودمرت 161600 وحدة سكنية بشكل كامل، و 194ألفا بشكل جزئي، و823 مسجدا بشكل كلي و 158مسجداً بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم، 216 مقراً حكومياً، 137 مدرسة وجامعة بشكل كلي و357 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس، وتدمير 19 مقبرة، وسرقة 2300 جثمان من مقابر قطاع غزة.
بترا


MENAFN21012025000208011052ID1109112926

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث