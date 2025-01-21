ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات بريطانية ارتفاع معدل البطالة بصورة غير متوقعة في البلاد، وانخفاض أعداد العاملين في كشوف الأجور إلى أدنى نسبة منذ ذروة جائحة كورونا.وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 4.3% خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي.



ويقدر أن عدد العاملين المدرجين في كشوف المرتبات انخفض بواقع 47 ألف شخص خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 30.3 مليون شخص، فيما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ نوفمبر 2020.



ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع بواقع 32 ألف شخص خلال نوفمبر الماضي، لكن الإحصاءات أظهرت ارتفاع نمو الأجور مجددا، حيث ارتفع متوسط الأجور الاعتيادي إلى 5.6% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي.

RT