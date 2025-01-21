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الاستثمار النيابية تناقش مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024

1/21/2025 8:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.
وقال أبو حسان إن مشروع القانون جاء لحماية البيانات الفردية وضمان عدم تسريبها أو استخدامها بطرق غير قانونية، وفرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وتشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاك يتعلق بتسريب أو تحريف البيانات، وتنظيم عمل الإحصاء الرسمي في الأردن بشكل أكبر، مؤكدًا ضرورة حماية البيانات الشخصية للأفراد والجهات التي يتم جمع البيانات منها.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لتطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، وتنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية، وإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية مع تعزيز دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.
بدوره، قال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مرون الرفاعي إن مشروع القانون يناقش التحديات والجهود المرتبطة بالإحصائيات العامة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والتطوير الإداري في القطاع العام، مؤكدًا أن البيانات تشكل ركيزة أساسية لأي تقدم اقتصادي، حيث إن غياب البيانات الدقيقة يعني عدم القدرة على قياس الأداء أو تحسينه.
وبين أن المشروع جاء لتطوير قانون الإحصاءات العامة لعكس توصيات اللجان المختصة التي ركزت على ضرورة تحسين العمل الإحصائي الفني، وتعزيز قدراته ضمن إطار مؤسسي متطور، وإنشاء مركز بيانات وطني ضمن جهاز الإحصاءات العامة، وهو ما يستلزم إدخال تغييرات تشغيلية وإدارية لاستيعاب هذا التحديث، مضيفًا أن هذا التطوير لا يقتصر على العمل الفني فحسب، بل يمتد ليؤثر بشكل أفقي على أداء مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية، مما يعزز فاعليتها في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار الرفاعي إلى أن هذه التغييرات تعد خلاصة عمل لجان مختصة ركزت على تطوير الإحصاءات العامة كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير الأداء الحكومي.
من جهته، قال مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات إن الموضوع يتعلق بتطوير منظومة البيانات والإحصائيات العامة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وهو جانب محوري لضمان اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة، مبينًا أن البيانات ليست مجرد أرقام، بل هي أداة استراتيجية تستخدمها الحكومات لتوجيه سياساتها وتقييم أدائها، حيث إن تطوير العمل الإحصائي يعزز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويضعه في موقع أكثر تنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف أن الحاجة برزت إلى إنشاء مركز بيانات وطني داخل جهاز الإحصاءات العامة، بهدف تحديث البنية التحتية الإحصائية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وتحسين جودة البيانات، وزيادة الشفافية، وضمان تكامل المعلومات بين مختلف المؤسسات الحكومية، مضيفًا أن تطوير قانون الإحصاءات العامة يهدف إلى تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير بيانات دقيقة تستخدم كأداة لتحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في رسم السياسات وتنفيذ الخطط التنموية بكفاءة أعلى.
وأكد فريحات أن الجهود لا تقتصر على تحسين العمل الفني داخل دائرة الإحصاءات العامة فقط، بل تمتد إلى تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات الوطنية لضمان استخدام البيانات بشكل متكامل، لتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، وأن المشروع يفرض على جميع المؤسسات الحكومية في الأردن أن تمتلك وحدة إحصائية، سواء كانت قسمًا، أو دائرة، أو نقطة اتصال لضمان جمع وتحليل البيانات بشكل منهجي، وتعنى بإدارة البيانات المتعلقة بنشاطاتها وتنسيقها مع جهاز الإحصاءات العامة، وهو خطوة حيوية نحو تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، وعنصرًا أساسيًا في تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأضاف فريحات أن القانون يحدد أيضًا إجراءات صارمة على المؤسسات والجهات التي تقوم بجمع البيانات من الأفراد والشركات، كالمراكز البحثية والجامعات، شريطة حصول العاملين على موافقة رسمية من دائرة الإحصاءات العامة قبل بدء أي عمل ميداني، ومراجعة الاستمارات والأسئلة التي سيتم طرحها لضمان التزامها بالقوانين والتشريعات السارية.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن المشروع كتب بأيدٍ أردنية خالصة ذات كفاءة عالية لحاجة الأردن له، والاستفادة من التطبيقات الجديدة للاستغناء عن اللجوء إلى الموظفين في ميدان الوزارات الأخرى، مؤكدين أهمية وجود مركز رئيسي للتدريب بمدربين أردنيين ذوي كفاءة عالية.


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