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الهند تعلن استعدادها لترحيل 18 ألف من رعاياها من الولايات المتحدة

1/21/2025 8:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الهندية استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لترحيل 18 ألف هندي مقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأنه مقابل هذه الصفقة، تأمل الهند أن تحمي إدارة الرئيس دونالد ترامب القنوات القانونية للهجرة التي يستخدمها مواطنوها للدخول إلى الولايات المتحدة، وخاصة تأشيرات الطلاب وبرنامج العمالة الماهرة.


ووفقا للبيانات الرسمية، حصل الهنود على حوالي ثلاثة أرباع التأشيرات التي تم إصدارها في إطار هذا البرنامج في عام 2023.


وترى الوكالة أن التعاون في قضية المهاجرين غير الشرعيين يمكن اعتباره إشارة مبكرة من نيودلهي لاستعدادها للامتثال لمطالب الرئيس الأمريكي الجديد وتجنب حرب تجارية.

RT

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