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اعتماد مبنى جديد للعيادات الخارجية في مادبا خلال أيام

1/21/2025 8:13:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن البناء الجديد للعيادات الخارجية لمستشفى النديم الحكومي سيتم اعتماده خلال الأيام القليلة المقبلة من اللجان المختصة في الوزارة.


وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم حجز المستند المالي لذلك ولا يوجد أي عائق لنقل العيادات ووضع حد لمعاناة المواطنين في المبنى القديم.

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