اعتماد مبنى جديد للعيادات الخارجية في مادبا خلال أيام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مدير مستشفى
النديم الحكومي الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن البناء الجديد للعيادات الخارجية لمستشفى النديم الحكومي سيتم اعتماده خلال الأيام القليلة المقبلة من اللجان المختصة في الوزارة.
وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم حجز المستند المالي لذلك ولا يوجد أي عائق لنقل العيادات ووضع حد لمعاناة المواطنين في المبنى القديم.
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