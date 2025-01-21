التدريب المهني توقع اتفاقيات تأهيل وتشغيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقعت مؤسسة التدريب المهني أربع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع شركات رائدة في مختلف القطاعات، لتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل تلبي متطلبات سوق العمل، لاسيما في مجال السياحة والفندقة وبما يسهم في توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد في العديد من المجالات المرتبطة به.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء، يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ترجمة لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال زيارته إلى مركز مادبا المتميز لفنون الطهي التابع لمؤسسة التدريب المهني وتأكيد سموه خلال الزيارة أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير برامج التدريب المهني والتقني، وبما يساهم في تأهيل الكوادر الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لدخول سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع السياحة والفندقة، انسجاما لرؤية التحديث الاقتصادي "المرحلة الثانية 2025_2028".
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