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التدريب المهني توقع اتفاقيات تأهيل وتشغيل

1/21/2025 8:13:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت مؤسسة التدريب المهني أربع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع شركات رائدة في مختلف القطاعات، لتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل تلبي متطلبات سوق العمل، لاسيما في مجال السياحة والفندقة وبما يسهم في توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد في العديد من المجالات المرتبطة به.


وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء، يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ترجمة لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال زيارته إلى مركز مادبا المتميز لفنون الطهي التابع لمؤسسة التدريب المهني وتأكيد سموه خلال الزيارة أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير برامج التدريب المهني والتقني، وبما يساهم في تأهيل الكوادر الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لدخول سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع السياحة والفندقة، انسجاما لرؤية التحديث الاقتصادي "المرحلة الثانية 2025_2028".

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