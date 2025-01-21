ورشة حول واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، ورشة تفاعلية حول دراسة تقييم واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني، بحضور رئيس الفريق الاستشاري الزمالي للمجلس الدكتور خالد طوقان، وأمينه العام الدكتور مشهور الرفاعي، ورئيس لجنة الدراسة الدكتور نبيل هيلات.



وأشار الرفاعي، إلى أن الجلسة تأتي في إطار ضرورة التحاور والتشاور مع الخبراء للخروج بنتائج دقيقة للدراسة تعرض في مؤتمر وطني هذا العام.



وقال إن المجلس يعكف على إعداد دراسة حول أولويات البحث العلمي في الأردن للعشر سنوات المقبلة، وأن قرارا حكوميا صدر اخيرا بالموافقة على صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس، مؤكدا ضرورة التشبيك مع الصناعة، والنظر إلى وضع الباحثين الأردنيين مقارنة مع الباحثين في الخارج من حيث الإحصائيات البحثية، ودراسة نسب الأبحاث الناتجة عن الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة، والنظر في المقترحات المتعلقة بإدراج مسارين في الجامعات: مسار تدريسي ومسار بحثي.