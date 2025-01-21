كاتس: العملية العسكرية في جنين هدفها حماية المستوطنات والمستوطنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل أبيب -PNN- أعلن وزير
الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن العملية العسكرية في جنين تهدف إلى حماية المستوطنات والمستوطنين، واعتبر أن "التهديد على الاستيطان والمستوطنات والمستوطنين في يهودا والسامرة وفي خط التماس يزداد خطورة".
وأضاف أن "أعداءنا يرصدون هنا والآن إمكانية أن هذه المنطقة الوحيدة المفتوحة اليوم، والمكان الوحيد الذي توجد فيه مواجهات، إطلاق نار وإرهاب ضد دولة إسرائيل، ولذلك فإن المحور الإيراني يستمر بالعمل من أجل صنع إرهاب بواسطة تمويل وتوجيه وتسليح".
وتابع كاتس أنه "أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالعمل بقوة شديدة من أجل الدفاع عن جميع المستوطنات والمستوطنين، وهذا أمر جرى تنفيذه وسينفذ من أجل أن نهاجم بقوة بالغة ونحبط الإرهاب".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية، أطلق عليها ((السور الحديدي))، في جنين.
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