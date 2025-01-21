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كاتس: العملية العسكرية في جنين هدفها حماية المستوطنات والمستوطنين

1/21/2025 7:05:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن العملية العسكرية في جنين تهدف إلى حماية المستوطنات والمستوطنين، واعتبر أن "التهديد على الاستيطان والمستوطنات والمستوطنين في يهودا والسامرة وفي خط التماس يزداد خطورة".

وأضاف أن "أعداءنا يرصدون هنا والآن إمكانية أن هذه المنطقة الوحيدة المفتوحة اليوم، والمكان الوحيد الذي توجد فيه مواجهات، إطلاق نار وإرهاب ضد دولة إسرائيل، ولذلك فإن المحور الإيراني يستمر بالعمل من أجل صنع إرهاب بواسطة تمويل وتوجيه وتسليح".

وتابع كاتس أنه "أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالعمل بقوة شديدة من أجل الدفاع عن جميع المستوطنات والمستوطنين، وهذا أمر جرى تنفيذه وسينفذ من أجل أن نهاجم بقوة بالغة ونحبط الإرهاب".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية، أطلق عليها ((السور الحديدي))، في جنين.

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