الطلب العالمي على الغاز في 2024 سجل مستوى قياسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت الوكالة الدولية للطاقة بأن الطلب العالمي على الغاز ارتفع بنسبة 2.8% في 2024 وسجل مستوى قياسيا بلغ 4.21 تريليون متر مكعب.ومن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو في عام 2025 ليصل إلى 2%، وسط توقعات بوصول الطلب إلى 4.29 تريليون متر مكعب، وفقا لتقرير ربع سنوي صادر عن الوكالة.



وأشار التقرير إلى أن "الطلب العالمي على الغاز في عام 2024 وصل إلى مستوى قياسي جديد، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي زاد بنسبة 2.8% أو بواقع 115 مليار متر مكعب على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز متوسط معدل النمو البالغ 2% خلال الفترة من 2010 إلى 2020".



وأضافت الوكالة: "من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على الغاز إلى أقل من 2% في عام 2025"، مع الإشارة إلى أن هذا النمو سيتم تحقيقه بشكل رئيسي من خلال زيادة الطلب في آسيا، التي ستساهم بنحو 45% من الزيادة المتوقعة".



وبحسب البيانات فقد بلغ استهلاك الغاز في 2024 حوالي 4.212 تريليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.292 تريليون متر مكعب في عام 2025.



كذلك لفتت الوكالة إلى أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تغذي تقلبات أسعار الغاز في الأسواق العالمية، وأن "توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا اعتبارا من يناير 2025 لن يشكل تهديدًا لأمن إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، لكنها أكدت أن مولدوفا ستكون في وضع أكثر هشاشة".

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