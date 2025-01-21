نصائح لعلاج فطريات الفم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعتبر فطريات الفم (القلاع الفموي) عدوى فطرية تنتج عن فرط نمو فطريات المبيضات، ويمكن أن تنمو في الفم والحلق وأجزاء أخرى من الجسم. إليك بعض النصائح لعلاج هذه الفطريات، وفقًا لما ذكره موقع "Cleveland Clinic":



الشطف بالماء المالح

يتمتع الملح بخصائص مطهرة تساعد في تنظيف الفم وتهدئته. يمكن إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ، ثم الشطف بالفم لمدة دقيقة أو دقيقتين.



صودا الخبز

تحتوي صودا الخبز على خصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعلها مفيدة في إزالة البلاك والتخلص من مشاكل اللثة. امزج نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في ماء دافئ، ثم حرك المحلول في فمك وابتلعه.



الزبادي

يمكن أن يساعد الزبادي في إعادة التوازن لخلايا الفم ويمنع نمو فطريات القلاع الفموي. يفضل تناول الزبادي غير المحلى والذي يحتوي على البروبيوتيك.



عصير الليمون

عصير الليمون يمتلك خصائص مضادة للفطريات. امزج نصف ليمونة مع كوب من الماء واستخدمه كغسول للفم أو اشربه.



الكركم

الكركم يحتوي على مركب الكركمين، الذي يمتاز بخصائص مضادة للفطريات والالتهابات. يمكن تحضير مشروب دافئ من الكركم مع الماء أو الحليب والفلفل الأسود.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للفطريات التي قد تساعد في علاج القلاع الفموي، خاصة عند استخدام أطقم الأسنان.



تُعتبر هذه الطرق علاجات منزلية مفيدة، لكن يفضل دائمًا استشارة الطبيب للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين إذا استمرت الأعراض

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