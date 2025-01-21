الزراعة النيابية تناقش قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة الزراعة والمياه اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد الشديفات، قانون معدل لقانون إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2021 بحضور الزراعة خالد الحنيفات وأمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، ومدير صندوق المخاطر خالد الطلافحة.



وقال، إن الأسباب الموجبة لمشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، هو تحقيق التكافل والتعاون بين المشتركين بالصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.



وأكد أن المشروع جاء لتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.



وبحث النواب أعضاء اللجنة "علي الغزاوي، عمر بني خالد، اياد جبرين، فتحي البواب، حابس الفايز وباسم الروابدة" البنود المعدلة في القانون ابرزها، التعويض الفوري للمزارع بعد تعرضه للكوارث الطبيعية وشركات التأمين للمخاطر الزراعية وتعويضات المزارعين ونسب التعويضات للمزارعين وبند اشتراك المزارع في صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية.



وطالب النواب بتأجيل أقساط الإقراض الزراعي وتعويم أسعار الأعلاف، إضافة الى العمل على وضع حلول ممكنة بالحد من العترات الموجودة بين الثروة الحيوانية وتوفير لقاحات مناسبة لها.



من جهته، قال أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري خلال الاجتماع الذي حضر جانبًا منه الوزير الحنيفات، إن الصندوق كان سابقا مستقلا ماليا وإداريا واصبح مديرية ضمن مديريات الوزارة وجرى تعديله خلال عام 2023 حيث صدر نظام تعويض لجميع المزارعين من الكوارث الطبيعية.



وأوضح، أن قانون صندوق تكافل سيكون بنظام اشتراك حال إقرار القانون، حيث يمكن للمزارع دفع نسبة من الاشتراك حسب نوع المخاطر التي تتعرض لها المنطقة الزراعية، ما يؤدي الى تجنب المزارع الزراعة في المناطق الخطرة وخلق المسؤولية لديه وتحملها مع الوزارة، مؤكدًا التزام الوزارة بتعويض المزارعين جراء الأضرار الناتجة عن حالة الصقيع.



وحول المدة الزمنية التي يأخذها التعويض، أنه خلال أربعة أيام يتم الكشف من قبل اللجان على الضرر الحاصل ويتم تدقيق التقارير من قبل الوزارة ولكن في الغالب تأخذ مدة لا تتجاوز الشهرين.



بدوره، أشار مدير صندوق المخاطر خالد الطلافحة، إلى أن التأخير بصرف التعويضات يكون بسبب نقص الوثائق المقدمة من المزارعين وفي حال كانت الوثائق مكتملة تأخذ معاملة الصرف أسبوعين.



واتفق الحضور على عقد اجتماع لاحق لمناقشة البنود كاملة ووضع التعديلات المناسبة التي تصب في مصلحة المزارع وتصويب بعضها.



ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها وتشجيع الاستثمار الزراعي من خلال تقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية وتعويض المشترك حال وقوع أضرار ناجمة عن أي من المخاطر الزراعية.



وبموجب مشروع القانون، سيتم إنشاء صندوق التكافل وتحديد آلية إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها.



كما يتضمن تمكين الصندوق من تعويض المزارعين غير المشتركين فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.