أفضل طرق علاج تشقق القدمين واستعادة نعومتها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشقق الرجلين يعد من المشاكل الجلدية الشائعة، التي تتسبب في آلام وتهيج خاصة في فصل الشتاء بسبب جفاف الجلد. إليك بعض الطرق الفعالة لعلاج تشقق القدمين:



استخدام كريم مرطب:

يجب ترطيب القدمين بانتظام باستخدام كريمات مرطبة غنية بالمواد المغذية مثل زبدة الشيا أو الفازلين. يفضل وضع المرطب قبل النوم ليتغلغل في الجلد أثناء الراحة.



نقع القدمين في ماء دافئ:

يساعد نقع القدمين في ماء دافئ مع ملح البحر لمدة 15-20 دقيقة في تخفيف التوتر في الجلد وفتح المسام، مما يجعل عملية الترطيب أكثر فعالية.



استخدام حجر الخفاف:

بعد نقع القدمين، يمكن استخدام حجر الخفاف لإزالة الجلد الميت والمناطق الجافة برفق، مما يساعد على تحسين مظهر القدمين.



زيوت طبيعية:

تدليك القدمين بزيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون يمكن أن يساعد في علاج التشققات بفضل خصائصهما المغذية والمرطبة.



استخدام الجوارب:

بعد تطبيق كريم مرطب، يمكن ارتداء جوارب قطنية ليلًا لتقوية تأثير الترطيب، مما يساعد على منع تشقق القدمين.



العناية بالنظام الغذائي:

تناول طعام غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E وأوميغا 3 يساعد على تحسين صحة الجلد بشكل عام.



زيارة الطبيب:

في حال استمرار التشققات أو كانت هناك علامات عدوى، يُفضل استشارة الطبيب لتقديم العلاج المناسب أو وصف مرهم طبي.



إذا تم اتباع هذه الخطوات بانتظام، يمكن تحسين حالة القدمين بشكل ملحوظ.