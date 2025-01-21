أفضل طرق علاج تشقق القدمين واستعادة نعومتها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تشقق الرجلين يعد من المشاكل الجلدية الشائعة، التي تتسبب في آلام وتهيج خاصة في فصل الشتاء بسبب جفاف الجلد. إليك بعض الطرق الفعالة لعلاج تشقق القدمين:
استخدام كريم مرطب:
يجب ترطيب القدمين بانتظام باستخدام كريمات مرطبة غنية بالمواد المغذية مثل زبدة الشيا أو الفازلين. يفضل وضع المرطب قبل النوم ليتغلغل في الجلد أثناء الراحة.
نقع القدمين في ماء دافئ:
يساعد نقع القدمين في ماء دافئ مع ملح البحر لمدة 15-20 دقيقة في تخفيف التوتر في الجلد وفتح المسام، مما يجعل عملية الترطيب أكثر فعالية.
استخدام حجر الخفاف:
بعد نقع القدمين، يمكن استخدام حجر الخفاف لإزالة الجلد الميت والمناطق الجافة برفق، مما يساعد على تحسين مظهر القدمين.
زيوت طبيعية:
تدليك القدمين بزيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون يمكن أن يساعد في علاج التشققات بفضل خصائصهما المغذية والمرطبة.
استخدام الجوارب:
بعد تطبيق كريم مرطب، يمكن ارتداء جوارب قطنية ليلًا لتقوية تأثير الترطيب، مما يساعد على منع تشقق القدمين.
العناية بالنظام الغذائي:
تناول طعام غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E وأوميغا 3 يساعد على تحسين صحة الجلد بشكل عام.
زيارة الطبيب:
في حال استمرار التشققات أو كانت هناك علامات عدوى، يُفضل استشارة الطبيب لتقديم العلاج المناسب أو وصف مرهم طبي.
إذا تم اتباع هذه الخطوات بانتظام، يمكن تحسين حالة القدمين بشكل ملحوظ.
MENAFN21012025000208011052ID1109112542
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.