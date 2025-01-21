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الاحتلال يطلق عملية الأسوار الحديدية العسكرية في جنين

1/21/2025 7:04:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بأن قوات الجيش بدأت عملية عسكرية في مدينة جنين، حيث استهدفت الغارات الجوية التي شنها الاحتلال عدة بنى تحتية باستخدام طائرة مسيرة.
وبينت تقارير صحفية بأن جيش الاحتلال أطلق عملية عسكرية في جنين تحت اسم "الأسوار الحديدية" بهدف ما أسماه "إحباط الإرهاب في جنين".
وأشارت إلى وقوع إصابات كثيرة بين صفوف المواطنين الفلسطينيين في جنين إثر العملية، موضحًا أن وزارة الصحة الفلسطينية أكدت وصول شهيدين حتى الآن إلى مستشفى جنين الحكومي جراء القصف الإسرائيلي.
وفي ذات السياق، أوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن قوات كبيرة من الجيش ، بما في ذلك الوحدات الخاصة والشاباك وحرس الحدود، ستواصل العمل في أنحاء مدينة جنين خلال الأيام المقبلة.
وأضافت أن العملية ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق أهدافها، التي تشمل الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية لما وصفته بـ "الإرهاب" و"القنابل الموقوتة".
وكالات


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