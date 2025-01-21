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كتائب القسام تشيع 5 من شهدائها بمخيم جباليا

1/21/2025 7:04:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شيعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، 5 من شهدائها في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك بعد انتشال جثامينهم عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وشهدت مراسم التشييع حضور عشرات من عناصر كتائب القسام بزيهم العسكري المميز وأقنعتهم، إلى جانب حشود من أهالي قطاع غزة من المدنيين الذين شاركوا في الصلاة على الشهداء ومراسم التشييع.
وظهرت نعوش الشهداء ملفوفة بأعلام كتائب القسام، إذ أفادت مصادر بأن الشهداء ارتقوا خلال المعارك مع قوات الاحتلال في شمال القطاع.
ورددت الحشود المشاركة هتافات تؤكد التزامهم بنهج المقاومة، حيث رفعوا أصابع السبابة مرددين شعارات تؤكد أن غايتهم الله وأن سبيلهم الجهاد، كما رددوا هتافات تؤكد دعم حركة حماس وكتائب القسام.
وتواصل طواقم الدفاع المدني وفلسطينيون في ثالث يوم بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أعمال البحث عن جثامين فلسطينيين ما زالت تحت الأنقاض، في حين يحول نقص المعدات والآليات الثقيلة دون انتشال العشرات منهم.
وأعلن الدفاع المدني -صباح اليوم الثلاثاء- انتشال رفات 66 شهيدا من تحت ركام المنازل المدمرة جنوبي وشمالي القطاع أمس الاثنين، وكان قد أعلن الاثنين ارتفاع عدد الشهداء الذين انتُشل رفاتهم من رفح إلى 137 منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.
الجزيرة


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