الاحتلال يعتقل صحفية من بيت أمر شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، صحفية بعد اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من أحياء البلدة، واعتقلت الصحفية فرح محمد احمد أبو عياش، بعد تفتيش منزل عائلتها ونقلتها إلى أحد مراكز الاعتقال.
وحسب ما ورد في تقرير نقابة الصحفيين الأخير في مؤتمر الحريات السنوي، فقد سجل 64 حالة اعتقال في القطاع والضفة بين الصحفيين، فيما تم تدمير 54 مؤسسة بشكل كلي او جزئي، أو تعرضها للاستيلاء والتحطيم، بينما صدر نحو 28 قرارا بالإغلاق وتمديد إغلاق مؤسسات ومراكز إعلامية.
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