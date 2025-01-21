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الاحتلال يعتقل صحفية من بيت أمر شمال الخليل

1/21/2025 5:07:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، صحفية بعد اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من أحياء البلدة، واعتقلت الصحفية فرح محمد احمد أبو عياش، بعد تفتيش منزل عائلتها ونقلتها إلى أحد مراكز الاعتقال.

وحسب ما ورد في تقرير نقابة الصحفيين الأخير في مؤتمر الحريات السنوي، فقد سجل 64 حالة اعتقال في القطاع والضفة بين الصحفيين، فيما تم تدمير 54 مؤسسة بشكل كلي او جزئي، أو تعرضها للاستيلاء والتحطيم، بينما صدر نحو 28 قرارا بالإغلاق وتمديد إغلاق مؤسسات ومراكز إعلامية.

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